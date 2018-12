POL-GS: PI Goslar: Unregelmäßigkeiten in Produktionshalle; Zeugen gesucht/Belohnung ausgelobt.

Goslar (ots) - Goslar. Anfang November diesen Jahres ereigneten sich in der Halle der H.C.Starck Surface Technology and Ceramic Powders GmbH (STC), die seit dem 1. März zur schwedischen Höganäs-Gruppe gehört, in der Straße Im Schleeke mehrere Vorfälle in der Form, dass bislang unbekannte Täter wiederholt Zuleitungsverschraubungen von Produktionseinrichtungen gelöst hatten.

Dazu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das zuständige Fachkommissariat 1 der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig, den Firmenbetreibern, dem Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig, dem Landkreis Goslar, der Stadt Goslar sowie der Feuerwehr Goslar getroffen (siehe OTS Auftrag Nr. 3498794 vom 12.11.18, 15.44 Uhr).

Im Zusammenhang mit den festgestellten Manipulationen war in der Folge zeitweise auch ein Teil der Produktion auf dem Werksgelände eingestellt worden, was mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden war.

Von privat wurden nunmehr für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 25.000 EUR ausgelobt.

Hinweise werden von der Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321/339-0 entgegengenommen.

Anfragen zum Sachverhalt sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell