Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol und Übermut tun selten gut

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitagabend wurde gegen 21:40 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich des Globus Parkplatzes gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte konnte der Geschädigte und einige Zeugen angetroffen werden. Diese berichteten den Beamten vor Ort, dass drei Jugendliche im bestuhlten Außenbereich des Lebensmittelmarktes erhebliche Mengen an Alkohol konsumiert hätten. Als diese dann aufbrachen, seien sie in Streit geraten. Dabei sei es zu einer heftigen Rangelei gekommen, bei der sich die Beteiligten gegenseitig verletzt hätten und einen dort abgestellten Mercedes-Benz beschädigten. Bei der anschließenden Nahbereichsfahndung konnten zwei Jugendliche im angrenzenden Feld angetroffen werden. Beide waren erheblich alkoholisiert und wiesen Prellungen und Schürfwunden auf. Den beiden jugendlichen Streithähnen wurden Platzverweise erteilt und müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

