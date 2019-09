Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Haßloch/Pfalz (ots)

Am späten Abend des 14.09.2019 gegen 23:25 Uhr übersah ein 85jähriger Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen auf der Holidayparkstraße im Bereich der Anschlussstelle Haßloch-Mitte ein ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 26jährige Motorradfahrer prallte dadurch in die Front des verursachenden Pkw, dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der Pkw-Fahrer und seine 79jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt und mussten geborgen werden. Der Motorradfahrer wurde in eine Spezialklinik eingeliefert.

