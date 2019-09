Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In vier Fällen Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Samstag wurde die Polizei über einen Fahrzeugeinbruch am Bahnhof in Lambrecht informiert. Vor Ort konnten die Beamten zwei weitere Fahrzeuge auffinden bei denen ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet wurden. Im weiteren Tagesverlauf meldete sich bei der PI Neustadt ein vierter Geschädigter, der sein Fahrzeug in der Wiesenstraße abgestellt hatte und dessen Fahrzeug ebenfalls durch Einschlagen der Seitenscheibe angegangen wurde. Auch hier stahlen die Täter diverse Gegenstände.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

