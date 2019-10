Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Küchenbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Mittwochnachmittag, 09.10.2019, in Albbruck. Ausgelöst von einem vergessenen Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte konnte das Feuer von der Feuerwehr gerade noch rechtzeitig gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert werden konnte. Die Feuerwehr war gegen 15:00 Uhr alarmiert worden. Das Haus blieb bewohnbar, die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

