Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgänger angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch, 09.10.2019, in Bad Säckingen zugezogen. Gegen 10:30 Uhr hatte der 86-jährige Mann die Anton-Leo-Straße überquert und wurde von einem 51-jährigen Autofahrer übersehen, der dort gerade in die Hauensteinstraße einfahren wollte. Die Sicht für den Autofahrer war durch Regen eingeschränkt. Der Senior wurde vom Pkw touchiert und stürzte auf den Asphalt. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Sachschaden am Auto entstand bei dem Verkehrsunfall nicht.

