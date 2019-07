Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch Schulkomplex Himmelsthür

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri)-In dem Zeitraum vom 07.07.2019, 15:00 Uhr, bis zum 08.07.2019, 08:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in der Danziger Straße in Hildesheim. Unbekannte Täter entwendeten aus den dort ansässigen Schulen diverse Gegenstände.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen stiegen die Täter als erstes in die Räumlichkeiten der Grundschule ein. Anschließend suchten sie auch einige Zimmer der Realschule und Hauptschule u.a. den Raum des Hausmeisters auf. In der Turnhalle und in einem Aufenthaltsraum der Musikschule öffneten die Täter gewaltsam Schänke und durchwühlten sie. Den Tätern gelang es elektronische Gegenstände, Werkzeuge und Gartengeräte zu stehlen. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor.

Aus ermittlungstaktischen Gründen werden keine Informationen zur genauen Vorgehensweise des Betretens der Räumlichkeiten getätigt. Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell