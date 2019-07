Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Audi Q5 gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(kri)- In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, der in der Straße Langes Feld in Diekholzen abgestellt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 50-jährige Anzeigenerstatter den Pkw Audi Q5 am 07.07.2019 gegen 18:00 Uhr auf seinem Privatgrundstück. Gegen 20:30 Uhr hat er ihn noch vor seiner Haustür stehen gesehen. Am Morgen des 08.07.2019, gegen 06:15 Uhr, wurde dann das Fehlen des hochwertigen Audi's bemerkt. Der Audi verfügte über das Keyless-Go System und hatte eine Wert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

