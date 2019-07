Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Laube

HILDESHEIM -(kri)- Am gestrigen Morgen brannte ein Gartenhaus in dem Kleingartenverein in der Berliner Straße in Hildesheim.

Am Sonntag, 07.07.2019, gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei Hildesheim der Brand einer Gartenlaube mitgeteilt. Das Feuer entstand im Inneren der Laube und konnte von der Berufsfeuerwehr und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Achtum, Einum und Uppen gelöscht werden. Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Ausbruches nicht in der Gartenlaube auf, demnach wurde niemand verletzt.

Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Ermittlungen hat das 1. Fachkommissariat der Inspektion Hildesheim übernommen.

