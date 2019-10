POL-FR: Weil am Rhein: Auseinandersetzung nach Diebstahl

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstag, den 08.10.2019, wurde zur Mittagszeit ein 17-Jähriger von einem Mitarbeiter eines großen Einkaufsmarktes in Weil am Rhein-Friedlingen beim Diebstahl beobachtet. Der Jugendliche soll Zigaretten in seinen Rucksack gesteckt und im Anschluss den Einkaufsmarkt ohne zu bezahlen verlassen haben. Als der Mitarbeiter den 17-jährigen Dieb ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, infolge dessen der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige konnte jedoch trotzdem festgehalten und der Polizei übergeben werden. Auch hier verhielt er sich nach wie vor unkooperativ. Er wird angezeigt.

