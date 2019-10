Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in IT-Geschäft, Sachschaden 500EUR

Freiburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein IT-Geschäft am Rathausplatz in Weil am Rhein kam es in der Nacht von Dienstag, 08.10.2019 auf Mittwoch, 09.10.2019. Es blieb jedoch bei dem Versuch, gewaltsam die Eingangstüre aufzubrechen. Der Sachschaden liegt bei etwa 500EUR.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

