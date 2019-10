Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2019, sind Unbekannte in eine Wohnung in Bad Säckingen eingedrungen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:25 Uhr hatten der oder die Einbrecher die Wohnungstüre aufgehebelt und im Wohn- und Schlafzimmer verschiedene Schränke und Schubladen geöffnet. Ob etwas weg kam, kann noch nicht gesagt werden. Das betroffene Haus befindet sich in der Bergseestraße, jedoch liegt die Wohnungstüre auf der zur Straße abgewandten Seite. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

