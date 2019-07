Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Junger Mann wird beim Diebstahl beobachtet

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitag, 12.07.2019, gegen 15.50 Uhr einen 22-jährigen Plauener vorläufig festgenommen, nachdem eine Ladendetektivin ihn beim Diebstahl beobachtet und anschließend verfolgt hatte. Der Mann wird beschuldigt, in einem Geschäft für Drogerieartikel auf der Bahnhofstraße ein hochwertiges Parfum entwendet und in einer präparierten Umhängetasche versteckt zu haben. Anschließend verließ der Mann den Laden, ohne zu bezahlen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten stellten die Beamten neben dem Diebesgut auch ein Klappmesser sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann das Gewahrsam verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

