Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Einbruch in Wohnhaus und Scheune

Wielen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in ein Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Vennweg eingedrungen. Sie brachen eine Terrassentür auf und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Spielekonsole. Ferner drangen sie gewaltsam in Scheune ein und erbeuteten daraus unterschiedliche Werkzeuge. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim entgegen.

