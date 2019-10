Polizei Hagen

POL-HA: Nach Widerstand ins Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, riefen Zeugen die Polizei gegen um 03:00 Uhr in die Frankfurter Straße. Dort solle ein Randalierer beleidigen und belästigen. Beim Eintreffen der Beamten beschimpfte der 24-jährige Mann, der Grund für den Einsatz war, auch unmittelbar die Polizisten. Als er ihnen mit Gewalt drohte und sich überdies noch entblößte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich heftig und versuchte, die Beamten durch Spucken, Treten und Beißen zu verletzen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

