Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Paul-Pfizer-Straße. Die 75-Jährige befuhr gegen elf Uhr mit ihrem Fahrrad die Paul-Pfizer-Straße in Richtung Peter-Rosegger-Straße. An der Kreuzung zur Heinestraße, die sie geradeaus überqueren wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Kia, dessen 47-jährige Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der die Radlerin, die keinen Helm getragen hatte, stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend zur Behandlung ins Krankenhaus. (jw)

Bad Urach (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Zittelstadt ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Dort brach er zunächst einen Kleinspielzeugautomaten auf und plünderte ihn aus. In den Gast- und Wirtschaftsräumen durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit diversen Süßigkeiten und Getränkeflaschen begnügen. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen/Fildern (ES): Vorfahrt missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Kreuzung Gartenstraße / Schillerstraße. Ein 81-Jähriger war gegen 10.50 Uhr mit seinem BMW auf der Schillerstraße unterwegs und wollte die Kreuzung Gartenstraße überqueren. Dazu verlangsamte er seine Geschwindigkeit und fuhr an, als von rechts kein Fahrzeug kam. In diesem Moment überquerte das von links kommende Mädchen auf seinem Fahrrad ohne anzuhalten und ohne die Vorfahrt des BMW zu beachten, die Kreuzung. Obwohl der BMW-Fahrer sofort bremste, prallte das Kind gegen das Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Radlerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenaus. (cw)

