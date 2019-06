Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Neumünster (ots)

190624-1-pdnms Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Neumünster. Ein 13-jähriges Mädchen und ihr Freund (12) wandten sich Freitag (21.06.19, 18.30 Uhr) an die Polizei, da sie im Rencks Park von einem Mann belästigt wurden, der sich ihnen in exhibtitionistischer Weise zeigte. Kurz darauf entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad in Richtung Parkstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Funkstreifenbesatzung den Radfahrer nur gut zehn Minuten später Am Alten Kirchhof stoppen. Angesichts der zutreffenden Personenbeschreibung und der Nähe zum Tatort (Rencks Park) wurde der 37-Jährige vorläufig festgenommen, später aber mangels Haftgründen nach Hause entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern unterdessen an. Die Beamten suchen weitere Zeugen oder gar Geschädigte, die sich Freitag oder zuvor einem entblößten Mann auf / mit einem Fahrrad gegenübersahen. Hinweise bitte unter Telefon 9450.

Sönke Hinrichs

