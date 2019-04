Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Oberrotweil - Einbruch in Bauhof

Freiburg (ots)

Vogtsburg. Am Samstag 27.04.2019 wurde um die Mittagszeit festgestellt, dass in der Nacht zuvor in den Bauhof eingebrochen worden war. Die Täterschaft verschaffte sich offensichtlich Zutritt zu dem Gelände indem sie den Zaun an der Nordseite durchtrennt hatte. Dort wurden zunächst die Tankdeckel an einem Traktor und einem Unimog aufgebrochen und ca. 100 Liter Diesel abgepumpt. Installierte Überwachungskameras wurden entwendet und ein Strahler mit Bewegungsmelder wurde abgeschlagen. In das Gebäude des Bauhofes wurde ebenfalls eingedrungen und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden auch ein dreistelliger Bargeld-Betrag. Der Bürgermeister der Stadt Vogtsburg Benjamin Bohn verschaffte sich am Samstag persönlich einen Überblick am Tatort. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Breisach, Hinweise der Bevölkerung werden unter der Telefon Nr. 07667/91170 erbeten.

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

