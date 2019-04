Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Niederrimsingen - Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Breisach-Niederrimsingen. In der Nacht von Samstag 27.04.2019 auf Sonntag 28.04.2019 wurden im Munzinger Weg die Seitenscheiben eines Toyota Yaris eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren zwei verpackte Ersatz-Glühlampen entwendet, welche unweit des Fahrzeugstandortes beschädigt aufgefunden werden konnten. Die Täterschaft beschädigte zudem die Innenverkleidung des Toyotas sodass insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstand. Bei der Anfahrt zum Tatort stellte die Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Ortsrand von Niederrimsingen zwei herrenlose Mountainbikes der Marke Winora Farbe weiß/rot und der Marke Serious Farbe hellgrün/weiß fest. Das erstere hing in einer Baumkrone, das Zweite lag am Wegesrand.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 entgegen.

