Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Auffälliges Cabrio angefahren

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Waldkirch: Auffälliges Cabrio angefahren

Am Freitagnachmittag stellte eine Frau ihren auffälligen, kleinen Sportwagen auf dem Parkplatz im Hof der Sparkasse (von der Damenstraße aus zu erreichen) ab. Es muss etwa 16:50 Uhr gewesen sein, als jemand beim Rangieren gegen das kleine, blau-violette Mazda MX 5 Cabrio gefahren ist. An diesem entstand ein Streifschaden an der Fahrerseite. Gemeldet hat sich der Verursacher oder die Verursacherin bislang weder bei der Geschädigten, noch bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefon-Nummer: 07681/4074-0.

