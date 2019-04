Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Betrunkener Pkw-Lenker

Freiburg (ots)

Merdingen. Am Sonntag 28.04.2019 gg. 03:35 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw-Lenker am Kreisverkehr beim Ortseingang, hierbei stellte sich heraus, dass der 19jährige eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille hatte. Dem Fahranfänger der eigentlich an eine 0,0 Promille Grenze gebunden ist wurde der Führerschein abgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg erfolgt.

