Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Fahndungserfolg

Neumünster (ots)

190621-4-pdnms Fahndungserfolg

Neumünster. Wegen des Diebstahls eines Pedelecs aus dem Verkaufsraum waren Polizeibeamte Donnerstag (20.06.19, 16.25 Uhr) zu einem Discounter in die Goethestraße gerufen worden. Der Dieb sei in Richtung Schillerstraße flüchtig. Während der Fahndung wurden die Beamten nahe der Herderstraße auf einen schwarzen Audi hingewiesen, welcher in diesem Moment an den Beamten vorbeifuhr und in der Lessingstraße abgestellt wurde. Der 32-jährige Fahrer und seine weibliche Begleitung deuteten sofort auf das Fahrrad im Kofferraum, machten sonst aber einen recht entspannten Eindruck. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass nicht nur das Pedelec gestohlen war, auch der Audi war im Mai 2019 in Hamburg gestohlen gemeldet worden. Und selbst die montierten Kennzeichen waren gestohlen. Der 32-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus bestand der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad und der Audi wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Sönke Hinrichs

Polizeidirektion Neumünster

