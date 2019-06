POL-NMS: Neumünster - Festnahme nach Unfallflucht

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit bog der Fahrer eines VW Passat am Donnerstag (20.06.19, 20 Uhr) von der Rendsburger Straße nach rechts in die Friedrichstraße ein und kollidierte mit einem dort an der Ampel verkehrsbedingt haltenden Ford Focus. Der Fahrer (40) des Ford wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Anstatt sich aber um den Unfall zu kümmern, setzte der Fahrer des grünen VW Passat seine Fahrt Richtung Wippendorfstraße fort. Zeugen gaben an, auch unter Missachtung des Rotlichts der Ampelanlage Friedrichstraße / Färberstraße. Weitere Hinweise von Passanten führten zum Auffinden des VW in der Walther-Hohnsbehn-Straße. Personen befanden sich nicht am Auto. Erste Ermittlungen und Zeugenhinweise brachten den dringenden Verdacht gegen zwei junge Männer (18, 27). Sie hatten angegeben, der grüne Passat sei ihnen gestohlen worden. Da beide unter Alkoholeinfluss standen, wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Dabei besteht nicht nur der dringende Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern unter anderem auch des Fahrens unter Alkoholeinfluss, ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und der Urkundenfälschung. Der Passat wurde sichergestellt.

