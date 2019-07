Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zündelnde Jungs; Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen (Zeugenaufruf); Versuchter Parkschein-Automatenaufbruch (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Beide Beteiligten eines Verkehrsunfalls haben sich am Donnerstagmittag in Reutlingen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 50-Jähriger war um 13.45 Uhr verbotswidrig mit seinem Audi A 5 von der Straße Am Echazufer nach links in die Albstraße in Richtung Betzenriedstraße abgebogen. Hierbei übersah er den auf der Vorfahrtsstraße sich befindlichen Renault Clio einer 67 Jahre alten Frau. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Zündelnde Jungs

Aufgrund glücklicher Umstände ist es am Donnerstagnachmittag zu keinem größeren Flächenbrand bei Walddorfhäslach gekommen, nachdem zwei Jungs auf einem Feld gezündelt hatten. Die Jungs im Alter von zwölf und 14 Jahren hatten mit einem Feuerzeug in Verlängerung des Reichenbachwegs mehrere Strohballen auf einem Stoppelfeld angezündet. Das Feuer breitete sich im Anschluss von den Ballen auf das Feld aus, das auf einer Fläche von etwa 20 x 20 Metern brannte. Zeugen beobachteten den Unfug und verständigten die Feuerwehr. Der mit 16 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehr gelang es rasch die Flammen zu löschen. Begünstigt wurden die Löscharbeiten von den Windverhältnissen. Das Feuer dehnte sich in Richtung eines Feldwegs aus und nicht in die Gegenrichtung, wo sich freies Feld und die Ortschaft befinden. Aufgrund der Zeugenangaben konnten die beiden Jungs, die sich nach der Tat vom Brandort entfernt hatten, als Brandstifter ermittelt werden. Sie zeigten sich geständig. Es entstand geringer Sachschaden. (ms)

Gomadingen (RT): Biker schwer gestürzt

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der L 249 schwer gestürzt. Der Biker war gegen 20 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße von Gächingen in Richtung Gomaringen unterwegs, als er im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen geriet. In dem dort verlaufenden Straßengraben überschlug sich die Maschine mehrmals. Der Fahrer wurde abgeworfen und kam mit seinem Motorrad erst mehrere Meter weiter zum Liegen. Der 40-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an der Maschine wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Heftig aufgefahren

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Hofweg entstanden ist. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Streifenwagens war gegen 17.20 Uhr mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt auf dem Hofweg in Richtung Sirnau unterwegs. Ein vorausfahrender 27-Jähriger erkannte das Blaulicht, bremste ab und fuhr mit seinem 1er BMW soweit wie möglich rechts ran. Der 21-Jährige reagierte zu spät und krachte mit dem Streifenwagen ins Heck des BMW. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings war der Streifenwagen nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Neckartailfingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist am Aileswasensee festgenommen (Zeugenaufruf)

Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am späten Donnerstagnachmittag am Neckartailfinger Aileswasensee von Badegästen festgenommen worden. Eine 26 Jahre alte Frau befand sich um 17.30 Uhr im FKK-Bereich des Sees. Als sich ihr Freund in das Wasser begab, setzte sich ein Mann in ein paar Meter Entfernung neben sie. Dieser beobachtete die Frau und befriedigte sich dabei. Als sie ihn daraufhin ansprach, entfernte er sich vom FKK-Gelände. Der Freund der jungen Frau konnte ihn im Ausgangsbereichs des Geländes antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 65 Jahre alte Mann wurde im Anschluss auf die Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (ms)

Dettingen (ES): Kurz nicht aufgepasst

Drei Fahrzeuge waren nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine 45-Jährige war mit ihrem VW Golf kurz vor 15 Uhr auf der B 465 von Kirchheim herkommend in Richtung Owen unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit fuhr sie auf den vor ihr langsam rollenden Wagen einer 53-Jährigen auf, der noch gegen den Pkw einer 29 Jahre alten Frau geschoben wurde. Der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Versuchter Parkschein-Automatenaufbruch (Zeugenaufruf)

Auf den Inhalt eines Parkscheinautomaten auf dem Park and Ride Parkplatz Oberaichen in der Wilhelm-Haas-Straße hatte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter abgesehen. Zwischen 21 Uhr und 8 Uhr versuchte der Täter gewaltsam das Wertfach des Automaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang, weshalb er ohne Beute wieder abziehen musste. Der Sachschaden an dem Automaten dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 1.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711 / 90377-0 Zeugen und Hinweise. (jw)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag entstanden. Eine 26 Jahre alte Lenkerin eines Audi A 3 befuhr um 16.15 Uhr die Rheinlandstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Hegelstraße. Kurz vor dem Tunnel bremste sie grundlos aufgrund eines Fahrfehlers stark ab. Ein nachfolgender 31-jähriger Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw auf. Dem hinterherfahrenden 62 Jahre alten Lenker eines VW Transporters reichte es ebenfalls nicht mehr anzuhalten und prallte gegen den Transporter. Glücklicherweise gab es ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. (ms)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103





Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell