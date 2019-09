Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 14.09.19

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Do., 15.15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Seesen auf der Langen Str. in Seesen einen PKW mit Hannoveraner Zulassung. Fahrer war ein 39-jähriger Mann aus Berlin. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, gab aber an im Besitz eines solchen zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Mann wurde eine Frist für die Vorlage seines Führerscheins eingeräumt. Diese wurde jedoch ohne Angabe von Gründen nicht eingehalten, sodass nunmehr der Verdacht besteht, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet(sch).

Trunkenheit im Verkehr Am Fr., 21.50 Uhr, wurde auf dem Carpentrasweg in Seesen von der Polizei eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Seesen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille. Auf der Wache des PK Seesen musste sie sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Da dieser nicht in einem EU oder EWR Mitgliedsstaat ausgestellt war und die Frau schon länger als sechs Monate in Deutschland wohnhaft ist, hatte der Führerschein seine Gültigkeit verloren. Folge: Zu dem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gesellt sich ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis(sch).

Häusliche Gewalt Zu einem Fall häuslicher Gewalt musste die Polizei am Sa., 03.10 Uhr, in die Gartenstr. In Seesen ausrücken. Hier war ein Familienvater (40) zuvor gegenüber seiner Frau (33) und seiner Tochter (15) handgreiflich geworden. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen und erhielt zudem eine Wegweisung aus der Wohnung für einen bestimmten Zeitraum. Weiter erwartet den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Mutter und Tochter trugen zum Glück keine sichtbaren Verletzungen davon(sch).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell