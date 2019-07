Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtrag zum Verkehrsunfall vom Freitag auf der L 510

Gronau (ots)

Am Freitag befuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Gronau gegen 13.55 Uhr den Timpker Weg und wollte die Ochtruper Straße gerade aus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 55 Jahre alten Mann aus Ochtrup der mit seinem 125er Motorroller die Ochtruper Straße befahren und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Enscheder Krankenhaus gebracht, meldete sich aber später und gab an, nur leicht verletzt worden zu sein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 12.500 Euro.

