POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 13.09.2019

Einbruch in 2 Hotels in Wolfshagen

In der Nacht zum Fr., 13.09.2019, drangen bislang unbekannte Täter in 2 Hotels in Wolfshagen ein, indem sie jeweils Fenster aufhebelten. Die Täter hatten es gezielt auf die Kassen und Tresore abgesehen und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In einem Fall wurde eine 3 Liter Glasflasche entwendet, welche halb mit Kupfergeld gefüllt war. Die Polizei Langelsheim bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Ort gesehen haben, sich unter Tel. 05326-97870 zu melden.

Pkw landet im Flußbett der Grane

Am Do., 12.09.2019, 18.25 Uhr, wurde der Polizei Langelsheim gemeldet, dass in der Grane in Astfeld ein Auto stehe. Wie sich herausstellte, hatte die 42-jährige Fahrerin des Pkw Ford vergessen, den zuvor geparkten Pkw ordnungsgem. zu sichern. Er rollte dann eine Böschung herunter und blieb in der Grane stehen. Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw aus dem Fluss bergen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

