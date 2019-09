Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum 12.09.2019 bis 13.09.2019

Bad Harzburg

Trunkenheitsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Ein 51 jähriger Bad Harzburger befuhr mit seinem Pkw am 12.09.2019, gegen 17:10 Uhr, die Ilsenburger Straße. Infolge erheblichen Alkoholkonsums konnte er seinen Pkw nicht mehr sicher führen, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Fahrzeugführer kurze Zeit später kontrolliert werden. Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,02 Promille.Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Verkehrsunfallflucht.

Vienenburg

Falscher Polizeibeamter

Am 11.09.2019 gaben sich bislang unbekannte männliche Anrufer in fünf Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten so das Vertrauen der Geschädigten zu erlangen. Hierbei gaben die Täter an, dass sie entweder Wertsachen überprüfen müssten oder es in der Nähe der Wohnhäuser der Geschädigten zu Einbrüchen gekommen sei. In allen Fällen reagierten die angerufenen Personen richtig und meldeten die Betrugsversuche der örtlichen Dienststelle. Die Polizei bittet um Wachsamkeit und Sensibilisierung bei ähnlich gelagerten Fällen. Im Zweifel soll man den Notruf der Polizei wählen und um Hilfe bitten.

R.S.

