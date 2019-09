Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 11.09.2019

Goslar (ots)

Unfall auf regennasser Fahrbahn

Am Do., 12.09.19, 07.55 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Bad Grund mit ihrem Pkw Renault die L 515, Lautenthal i.R. Langelsheim. Im Verlauf einer Linkskurve, sogenannte Teufelskurve, geriet sie auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Leitpfahl. Am Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden, er war noch fahrbereit.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell