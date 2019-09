Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 13.09.2019

Goslar (ots)

Einbruch / Stadt Seesen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter das Bürofenster der Baustofffirma in der Bismarckstrasse auf und stiegen in das Objekt ein. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Räume durch den bzw. die Täter betreten. Spuren vorhanden. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht / Stadt Seesen

Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Markt am Wilhelmsbad in Seesen ein PKW beim Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bislang bestehen keine Hinweise auf den Verursacher.

