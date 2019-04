Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahndungserfolg durch Polizei in Anklam

Anklam (ots)

Am 04.04.2019 um 10:50 Uhr sollte ein PKW Mercedes AMG GLC 43 aufgrund seiner sehr langsamen Fahrweise, Fahrtrichtung aus Richtung Anklam in Richtung Stolpe, durch die Polizei kontrolliert werden. Als der 22 Jährige Fahrer aus Litauen das bemerkte, flüchtete er mit dem PKW in Richtung Stolpe. Nach einer Verfolgung wurde der PKW in Stolpe abgestellt aufgefunden. Der Fahrer war kurz vorher unbekannter Richtung flüchtig. Eine sofort eingeleitete Überprüfung ergab, dass der Diebstahl des PKW in Moers, NRW, in den frühen Morgenstunden angezeigt wurde. Durch mehrere Unterstützungskräfte konnte der Täter festgenommen werden. Der Wert des Mercedes beträgt 75 000,00 Euro, nach Angaben des Eigentümers.

