POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 13.09.2019.

Gegenstände aus Container gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 18.30 und 18.36 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter u.a. zwei Heizkörper und ein Fenstergitter aus dem auf einem Grundstück Am Müllerkamp befindlichen Container. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Betonwerk.

Goslar. In der Zeit von Mittwochabend, 20.45 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 04.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Betonwerks in der Halberstädter Strasse ein und entwendeten einen Wandtresor. Angaben über entwendete Gegenstände und Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Halberstädter Strasse bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.45 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 06.20 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz in der Kolberger Strasse, Höhe Haus Nr. 10, ordnungsgemäß abgestellten blauen Opel Corsa mit GS-Kennzeichen mit gelber und weißer Farbe. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

