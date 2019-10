Polizei Hagen

POL-HA: Helfer Herbst- und Musiktage weitesgehend störungsfrei

Hagen (ots)

Am vergangenen Wochenende verliefen die alljährlichen Helfer Herbst- und Musiktage mit insgesamt zirka 4.000 Besuchern friedlich und ohne Zwischenfälle. Lediglich einige Platzverweise aufgrund von Ruhestörungen nach der Veranstaltung mussten die Beamten aussprechen. Am Freitag und Samstag wurden in diesem Zuge jeweils zwei Personen in Gewahrsam genommen. Die Polizei legte eine Anzeige nach einer Körperverletzung vor.

