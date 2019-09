Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gasführende Kupferrohrleitungen durchtrennt und entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum von Samstag, den 21.09.2019, 17:00 Uhr, bis Montag, den 23.09.2019, 08:10 Uhr in ein im Renovierungsumbau befindliches und unbewohntes Mehrparteienhaus in der Bremer Straße und entwendeten Kupferrohrleitungen. Da die Leitungen gasführend waren, befand sich aufgrund des Gasauftrittes ein zündfähiges Gasgemisch im Gebäude, das durch die nach Feststellung sogleich alarmierte Feuerwehr sofort unterbunden werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

