Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.09.2019, gegen 17:15 Uhr, befuhr die Fahrerin eines blauen Ford C-Max die BAB A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Nach dem Durchfahren des Baustellenbereiches an der Ab-/Zufahrt Blauhand/Zetel überholte sie einen grauen Pkw. Noch im linken Fahrstreifen fahrend, näherte sich von hinten sehr schnell ein grauer Pkw und fuhr sehr dicht auf. Als die Fahrzeugführerin des blauen Ford in den rechten Fahrstreifen wechselte, fuhr das drängelnde Fahrzeug bis auf dessen Höhe und zog ebenfalls nach rechts. Die Ford-Fahrerin musste bis auf den Seitenstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge war es nicht gekommen. Das verursachende Fahrzeug fuhr dann zügig in Richtung Wilhelmshaven davon. Der Fahrzeugführer/-in trug dunkles Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461-91879-0 zu melden.

