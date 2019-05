Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Mainz (ots)

Dienstag, 07.05.2019, 15:50 Uhr

Ein 18-Jähriger befährt mit seinem Auto die Obere Kreuzstraße in Richtung An der Plantage. Er ist nach eigenen Angaben kurz unaufmerksam und fährt deshalb auf ein am Fahrbahnrand parkendes Auto auf. Der 18-Jährige wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Auto wird abgeschleppt. Der Halter des geparkten Autos wird informiert.

