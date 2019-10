Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb durch Mitarbeiterin ertappt - Festnahme

Hagen (ots)

Am Dienstag, 15.10.2019, rief der Besitzer eines Schuhladens die Polizei. Gegen 14:15 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin (48), wie ein Mann mit einem Rucksack das Geschäft in der Mittelstraße verließ. Dabei schlug die elektronische Warensicherung an. Der 25-Jährige entfernte sich dennoch. Der Filialleiter lief dem Dieb hinterher. Schnell stand fest, dass er ein Paar Sneaker entwendet hatte. Die eingesetzten Polizisten nahmen den Mann ohne Wohnsitz nach Rücksprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

