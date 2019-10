Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zweimal Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (14.10.), zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Hansaallee, in Höhe Alsenstraße, ein Verkehrsunfall. Dabei wurden von einem unbekannten Fahrzeug zwei parkende Pkw, ein roter Hyundai und ein blauer Fiat, angefahren. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Kardinal-Galen-Ring rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Freitag (11.10.) ist auf dem K+K Parkplatz an der Bonifatiusstraße ein weißer Audi angefahren worden. Der Pkw war dort zwischen 08.00 Uhr und 15.10 Uhr geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. An dem Audi ist blaue Fremdfarbe gesichert worden, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

