Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl eines Fahrzeugs

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag (12.10.2019) in ein Wohnhaus an der Heinrichstraße eingedrungen. Nachdem sie offenbar über die Terrassentür in die Wohnräume gelangt waren, fanden sie dort die Schlüssel für einen weißen Fiat Ducato. Die Täter gingen zu dem an der Hermannstraße abgestellten Fahrzeug und entwendeten es. Bei den Ermittlungen konnte der Geschädigte angeben, dass er den Wagen am Freitagabend, um 18.00 Uhr, dort abgestellt hatte. Ihm war zudem mitgeteilt worden, dass der Wagen in der Nacht, um 01.00 Uhr, noch dort gestanden hatte. Am Sonntagmorgen bekam die Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall an der Oberstraße. Ein Fahrzeug war dort von der Fahrbahn abgekommen, über einen Radweg und schließlich gegen einen Zaun sowie gegen einen Absperrpfahl gefahren. Das verursachende Fahrzeug bzw. die Insassen waren nicht mehr vor Ort. An der Unfallstelle wurden einige Fahrzeugteile gefunden. Im Laufe der polizeilichen Suche konnte an der Neuenkirchener Straße ein Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden gefunden werden. Die an der Unfallstelle gefundenen Teile passten zu dem Wagen. Es handelte sich um den in der Nacht gestohlenen, weißen Ducato. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl an der Heinrichstraße oder zu dem Unfall an der Oberstraße machen können, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell