Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in einen Frisörsalon an der Brunnenstraße einbrechen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Freitagabend (11.10.2019), 18.30 Uhr und Samstagnachmittag (12.10.2019), 16.00 Uhr, zu dem Salon gegangen, der sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet. An der Tür sind Hebel- und Kratzspuren entstanden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

