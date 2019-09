Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß auf Kreuzung - zwei Verletzte

34414 Warburg (ots)

Auf der Kreuzung Bundesstraße 252/ Kreisstraße 11 bei Warburg sind am Freitag, 20.09.2019, gegen 06:10 Uhr, ein Citroen und ein VW Golf zusammengestoßen. Sowohl der 35-jährige Fahrer des Citroens, als auch die 62-jährige Fahrerin des Golfs, beide wohnhaft in Warburg, erlitten hierbei schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrzeug die K 11 aus Richtung Warburg kommend. An der Kreuzung B252/K11 beabsichtigte er diese geradeaus in Richtung Menne zu queren. Hierbei übersah er aus bislang nicht bekannten Gründen die für ihn von links kommende Golffahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug die B252 aus Richtung Autobahn in Richtung Brakel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Auf Grund der Verletzungen des Citroenfahrers, wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welcher den Mann in ein Klinikum brachte. Die Golffahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle weiträumig für den Fahrzeugverkehr gesperrt und abgeleitet. /he

