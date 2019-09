Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mercedes erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

37688 Beverungen (ots)

Ein in der Straße Zum Stadtgraben abgestellter Mercedes ist am Montag, 16.09.2019, zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr, von einem unbekannten Täter erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz eines ehemaligen Getränkemarktes und wies an den Türen, der Fahrerseite, den vorderen Kotflügeln und der Beifahrertür Beschädigungen am Fahrzeuglack auf. Da derzeit nicht bekannt ist, wer für diese Sachbeschädigungen in Frage kommt, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, um Zeugenhinweise./he

