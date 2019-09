Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrzeug übersehen - eine Frau verletzt

34434 Borgentreich (ots)

Eine 72 jährige Frau aus Beverungen befuhr am Mittwoch, 18.09.2019, gegen 18:00 Uhr, mit ihrem VW Polo in Borgentreich die Bühner Straße in Richtung Bundesstraße 241. An der Kreuzung B 241 / L 763 hielt sie zunächst am Stopzeichen an. Beim anschließenden Anfahren übersah sie dann den VW Beetle einer 46-jährigen Frau aus Borgentreich, die auf der B 241 von Lütgeneder in Richtung Borgholz fuhr. Der Polo fuhr in die linke Seite des Beetle. Die Beverungerin wurde durch den Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen betragen rund 10000 Euro./he

