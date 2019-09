Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher im Supermarkt

33039 Nieheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 19.09.2019, gegen 01:45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Marktstraße eingebrochen und hat einige Ware entwendet. Am Supermarkt entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253-98700) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./he

