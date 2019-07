Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitert

Borken (ots)

Am Donnerstagmorgen versuchte ein Einbrecher zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Langenkamp einzubrechen. Der Täter setzte an mehreren Türen an, scheiterte aber jeweils bei dem Versuch, die Türen aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

