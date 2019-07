Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Heek (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Metelen gegen 15.20 Uhr die B 70 in Richtung Metelen. Sie bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 24-jähriger Autofahrer aus Ahaus nach links auf den Wirtschaftsweg Briorn abbiegen wollte und deshalb abbremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 21-Jährige und die 22-jährige Beifahrerin des Ahausers (wohnhaft ebenfalls in Ahaus) leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 3.000 Euro.

