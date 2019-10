Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl

Emsdetten (ots)

In eine Kraftfahrzeugwerkstatt an der Habichtshöhe ist in der Nacht zum Dienstag (15.10.2019) eingebrochen worden. Der oder die Täter sind in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr offenbar mit einem Transporter/LKW oder einem Fahrzeug mit Anhänger auf den Vorplatz des Unternehmens gefahren. Nachdem sie gewaltsam ein Tor geöffnet hatten, entwendeten sie fünf oder sechs Reifensätze aus dem Gebäude. Nachdem sie das Tor wieder geschlossen hatten, verließen sie den Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Der Wert der gestohlenen Räder dürfte bei etwa 6.000 Euro liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell