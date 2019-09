Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstähle - Unbekannte gehen Ladenlokale an

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (23.09.), um 17.00 Uhr, und Dienstag, um 8.00, kam es im Bereich Bünde zu mehreren Einbrüchen in Büros und Ladenlokale. In einem Fall versuchten Unbekannte an der Wasserbreite Zugang zu einem Büro zu bekommen. Sie hebelten an zwei Fenstern und einer Balkontür. Als sie keinen Erfolg hatten, entkamen sie unerkannt. An der Bahnhofstraße hebelten Unbekannte ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu einem Büroraum. Inwiefern etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Ein dritter Einbruch fand an der Eschstraße statt. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Ladenlokal. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen so in das Innere ein. Dort angelangt, versuchten sie, Wertbehältnisse aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, flohen die Unbekannten. An der Elysiumstraße drangen unbekannte Täter in ein weiteres Büro ein. Dafür brachen sie zunächst in eine Tiefgarage ein, verschafften sich gewaltsam Zugang zum Treppenhaus und anschließend zu den Büroräumen. Dort angekommen, brachen sie diverse Schränke auf und entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag. Der Schaden aller vier Fälle zusammen beläuft sich auf mindestens 3.650. Die Tatorte konzentrieren sich auf zwei Bereiche um die Eschstraße und die Wasserbreite. Die Polizei schließt Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten nicht aus. Hinweise dazu nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

