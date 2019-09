Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kfz - Unbekannte entwenden Katalysatoren

Herford (ots)

(kup) Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter an der Oststraße an mehreren Fahrzeugen Katalysatoren. Die vier angegangen Vans befanden sich zur Tatzeit auf dem Verkaufsgelände eines Autohauses. Die Täter montierten an allen Autos die Katalysatoren samt der Partikelfilter ab und entkamen mit den wertvollen Ersatzteilen unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0.

