Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem VW die Nöhstraße von Brockhausen aus kommend in Richtung Weststraße. Als er um 10.30 Uhr nach links in die Weststraße abbog, kollidierte er mit dem Hyundai einer 36-jährigen Fahrzeugführerin, die ihm auf der Nöhstraße entgegenkam. Die 36-Jährige und ihre 35-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurden vorsorglich einer Klinik zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

